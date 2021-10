Örtliche Wirtschaftsbundgruppen müssen Konten leeren

Politik. Der ÖVP-Wirtschaftsbund (WB) ordnet derzeit in Niederösterreich seine landesweiten Strukturen einer neuen Finanzordnung und digitalen Verwaltung unter. Weil dafür auch die Bankkonten der Teilbezirks- und Ortsgruppen aufgelöst und an die zentralen Stellen überwiesen werden müssen, kommt es unter den rund 25.000 Mitgliedern in den Gemeinden auch zu Diskussionen.

Eigenständigkeit und Unabhängigkeit gehe den 479 Gemeindegruppen mit der Zentralisierung verloren, wird befürchtet, andere wittern gar eine Geldbeschaffungsaktion der Zentrale. Vor allem aus finanzstarken städtischen WB-Gruppen ist ein Murren zu hören.

In der St. Pöltener Zentrale versucht man, die Befürchtungen zu entkräften und verweist auf die neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Parteienfinanzierung, denen man sich fügen müsse. Aus den Bezirken ist zu hören, dass es sogar WB-Gruppen gab, die die Einkaufsgutscheinaktion der örtlichen Kaufmannschaft über das WB-Konto abgewickelt haben.