ÖBB-Werk ist gerettet

Aufatmen bei den Eisenbahnern in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2011 wurde bekannt, dass ein großer Teil des Werks für Technische Services (TS) an andere Standorte verlegt hätte werden sollen. Dies hätte nicht nur viele Jobs, sondern auch das gesamte Werk in der Traisenstadt gefährdet. Im Gemeinderat wurde deshalb auch eine Resolution eingebracht.

Jetzt steht fest, dass die meisten Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt erhalten bleiben. Im TS-Werk will man sich weiterhin um die Instandhaltung der Dieseltriebwagen- und Lokomotiven kümmern. Lediglich 40 Mitarbeiter bekommen einen neuen Arbeitsplatz in Simmering. Grund: Das Kompetenzzentrum „Fernverkehr-Reisezugwagen“, soll demnächst nach Wien verlegt werden.

„Die Landeshauptstadt hat als traditionsreiche Eisenbahnerstadt nicht nur den Personenverkehr mit dem neu gestalteten Bahnhof im Herzen der Stadt als Fixpunkt, das Werk für Technische Services bietet gemeinsam mit den Weichenwerken Wörth vielen Generationen einen sicheren Arbeitsplatz und trägt bedeutend zur Identität der Stadt bei“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler.