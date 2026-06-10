Unfall auf ÖBB-Baustelle Ebenfurth: Verletzter mit Kran geborgen

Ein schwerer Unfall auf der ÖBB-Baustelle in Ebenfurth hat am Mittwoch zu einem aufwendigen Rettungseinsatz geführt. Das verletzte Unfallopfer musste mit Hilfe eines Krans und einer Korbschleiftrage der Feuerwehr aus einer Baugrube gehoben werden.

Aufgrund von umfangreichen Modernisierungsarbeiten auf der Pottendorfer Linie wird auch der Bahnhof Ebenfurth bis 2029 komplett neu errichtet. Im Zuge der Arbeiten ist es Mittwochvormittag zu einem schweren Zwischenfall gekommen.

Feuerwehr für Bergung benötigt

Ein Bauarbeiter war aus bislang unbekannter Ursache von einer Leiter mehrere Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Aufgrund des Unfallhergangs wurden das Rote Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehr Ebenfurth und Haschendorf zur Unglücksstelle alarmiert. Während die Sanitäter die Erstversorgung des Verletzten übernahmen, bereiteten die Feuerwehrkräfte die technische Rettung vor.