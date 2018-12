ÖBB-Tickets vom Greißler: Wie das Konzept funktioniert

Derzeit gibt es in NÖ 23 Bahnhöfe mit Personenkassen. Schließungen werde es aber laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif nicht geben. „Wir lassen sicher keine Senioren im Regen stehen. Es wird keine bestehende Personenkassa geschlossen, ohne eine alternative Betriebskooperation“, sagt er. Tatsächlich prüfen die ÖBB derzeit österreichweit, den Ticketverkauf an manchen Standorten an Vertriebspartner wie Bahnhof-Shops, Tourismusbüros, Post oder Trafiken auszulagern. Diese müssen sich nicht zwangsläufig beim Bahnhof befinden, ausschlaggebend für den Standort seien die Kundenströme, erklärt Seif. Anfang nächsten Jahres soll der Wechsel zu einem Vertriebspartner in Mistelbach und Melk der Fall sein. In Wolkersdorf, Bezirk Mistelbach, und Pöchlarn, Bezirk Melk, wird überlegt, den Ticketverkauf an die Post auszulagern. In Hollabrunn sei das Konzept mit dem Bahnhofsgreißler als Partner bereits seit 5. November umgesetzt.