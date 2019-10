NÖ: ÖBB rufen nach dem Standortanwalt

Wobei er ausdrücklich die niederösterreichischen UVP-Behörden in Schutz nimmt. „Diese arbeiten schnell. Die Schuld an den langen Verfahrensdauern trägt die Gesetzeslage. Und da haben wir mit dem Standortentwicklungsgesetz und der jüngsten UVP-Novelle Fortschritte erzielt, die wir jetzt auch in die Praxis umsetzen müssen.“

Keine Einwende

Bei besagter Bahnstrecke gibt es keine Einwendungen, die aus Sorge um den Umweltschutz oder den Klimawandel gemacht worden sind. Dennoch warnt Standortanwalt Pinter grundsätzlich davor, wegen des Klimawandels gegen die Wirtschaft zu agieren. Pinter: „Der Klimawandel lässt sich nur in Kombination mit der Wirtschaft, aber nicht gegen die Wirtschaft bekämpfen.“ Schnellere Verfahren sind da für ihn ein wichtiger Punkt: „Ein Projekt darf sich nicht über zehn Jahre hinziehen, worum es sich auch dreht“, sagt der 44-Jährige.

Seine eigene Rolle als Standortanwalt bei solchen Projekten definiert Pinter so: „Projektwerbern standen bisher im Genehmigungsprozess diverse Projektgegner gegenüber, die hauptsächlich umweltpolitische Argumente ins Treffen führen. Standortinteressen und auch wirtschaftspolitische Interessen gerieten dabei oft ins Hintertreffen. Diese gravierende Ungleichgewichte in den UVP-Verfahren will ich als Standortanwalt ausgleichen.“

EU-Kommission

Dazu wird er noch oft Gelegenheit haben, denn Niederösterreich ist Spitzenreiter bei den UVP-Verfahren. Seit dem Inkrafttreten des UVP-Gesetzes 1993 wurden österreichweit rund 500 Genehmigungsverfahren durchgeführt, 200 davon allein in Niederösterreich. Es sei denn, die Öko-Aktivisten haben Erfolg mit ihrem Protest in Brüssel und die EU-Kommission bringt das Standortgesetz mit ihrem Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich doch wieder zu Fall.