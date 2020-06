Nach Tod des Vaters "abgespeist"

130.000 Euro Schaden, ein entgleister Regionalzug und wie durch ein Wunder keine Verletzten. Das ist die Bilanz einer verlorenen Railjet-Tür im Februar 2013. Der nun veröffentlichte Abschlussbericht des Verkehrsministeriums sieht eine Kette von Pannen. Liest man das 44-seitige Papier genau, dann ist es wohl eher dem Zufall zu verdanken, dass nicht noch weit mehr passiert ist.

Ursache war ein defekter Waggon, der zwei Tage (ohne Fahrgäste) kreuz und quer durch Österreich geschleppt wurde. Am 21. Februar wurde er mit dem Railjet nach Wien gebracht. Da die Stromzufuhr abgeschaltet wurde, konnte sich ein Unbekannter (in St. Pölten?) von außen an der Tür zu schaffen machen. Der Railjet raste anschließend mit bis zu 230 km/h durch die Tunnelkette auf der Neubaustrecke in NÖ – vermutlich mit der offenen Türe. Glücklicherweise kam dem Zug kein anderer im Tunnel entgegen.

Bei der Durchfahrt durch den Bahnhof Hütteldorf fiel die einen Meter vom Waggon wegstehende Tür einem Fahrdienstleiter auf. Dieser meldete den Vorfall, doch der Zug wurde nicht gestoppt. Laut ÖBB, weil eine offene Türe in einem Waggon ohne Fahrgäste kein Grund sei, einen Zug zu stoppen. Wenige Minuten später wurde die Waggontür durch einen Signalkasten weggerissen. In Penzing übersah ein ÖBB-Mann die nun fehlende Tür; der Schaden fiel erst beim Westbahnhof auf.

15 Minuten später prallte ein Regionalzug gegen die Tür, zehn Insassen blieben zum Glück unverletzt. Der Bericht gibt gleich acht Sicherheitsempfehlungen, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden. Die ÖBB prüft.