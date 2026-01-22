Wieder neuer Obmann für die ÖVP Mödling: Gert Zaunbauer übernimmt

Mehr als 20 Jahre lang saß Hans Stefan Hintner für die ÖVP im Mödlinger Bürgermeister-Sessel. Noch bevor er dieses Amt im Juni 2024 an City Manager und Stadtrat Michael Danzinger abgab, folgte ihm dieser bereits als Stadtparteiobmann der Mödlinger Volkspartei nach. Das war im Februar 2024. Kurze Amtszeit Doch die Amtszeit Danzingers - in beiden Funktionen - währte nicht lange. Ein herber Stimmenverlust für die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen im Jänner 2025 bedeutete den Abschied aus dem Bürgermeister-Büro und die Ablöse durch eine rot-grüne Koalition. Im Oktober legte Danzinger dann auch das Amt des Stadtparteiobmannes aus persönlichen Gründen zurück.

Peter Maschat übernahm interimistisch, der Parteivorstand beauftragte eine fünfköpfige Wahlkommission unter dem Vorsitz von Ex-Vizebürgermeister Ferdinand Rubel mit der Erstellung einer Liste möglicher Kandidaten. Dies waren zunächst Gemeinderätin Roswitha Zieger - die kurzfristig auch als "designierte Stadtparteiobfrau" tituliert wurde - sowie Wirtschaftsbundobmann und Ex-Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer. "Ich wurde in der Kommission dann einstimmig gewählt, mir ein Team zusammenzustellen. Dieses Team wurde auch genau so bestätigt", erzählt Zaunbauer. Mehr als zwei Drittel der Stimmen konnte er schließlich im Stadtparteivorstand am 20. Jänner auf sich vereinen. Gegenvorschlag gab es da keinen mehr. Verjüngung Und der neue Obmann setzt auf eine personelle Neuaufstellung der Mödlinger Volkspartei. Das Leitmotiv sei „Zukunft mit Herkunft“. Besonders stolz ist er auf den hohen Anteil an jungen Mitgliedern: Nicht nur Timo Zetek, Obmann der Jungen Volkspartei, ist vertreten, sondern vier weitere Nachwuchspolitiker. Damit stelle die junge Generation mehr als 30 Prozent aller Vorstandsmitglieder. „Ein besonderes Ausrufezeichen setzt Michal Stastny, bisher Finanzreferent der JVP, der nun diese Funktion bei uns übernimmt“, freut sich Zaunbauer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖVP Mödling Der neue Mödlinger ÖVP-Chef Gert Zaunbauer (5.v.l.) mit seinem Vorstandsteam.