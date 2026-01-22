Wieder neuer Obmann für die ÖVP Mödling: Gert Zaunbauer übernimmt
Mehr als 20 Jahre lang saß Hans Stefan Hintner für die ÖVP im Mödlinger Bürgermeister-Sessel. Noch bevor er dieses Amt im Juni 2024 an City Manager und Stadtrat Michael Danzinger abgab, folgte ihm dieser bereits als Stadtparteiobmann der Mödlinger Volkspartei nach. Das war im Februar 2024.
Kurze Amtszeit
Doch die Amtszeit Danzingers - in beiden Funktionen - währte nicht lange. Ein herber Stimmenverlust für die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen im Jänner 2025 bedeutete den Abschied aus dem Bürgermeister-Büro und die Ablöse durch eine rot-grüne Koalition. Im Oktober legte Danzinger dann auch das Amt des Stadtparteiobmannes aus persönlichen Gründen zurück.
Peter Maschat übernahm interimistisch, der Parteivorstand beauftragte eine fünfköpfige Wahlkommission unter dem Vorsitz von Ex-Vizebürgermeister Ferdinand Rubel mit der Erstellung einer Liste möglicher Kandidaten. Dies waren zunächst Gemeinderätin Roswitha Zieger - die kurzfristig auch als "designierte Stadtparteiobfrau" tituliert wurde - sowie Wirtschaftsbundobmann und Ex-Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer.
"Ich wurde in der Kommission dann einstimmig gewählt, mir ein Team zusammenzustellen. Dieses Team wurde auch genau so bestätigt", erzählt Zaunbauer. Mehr als zwei Drittel der Stimmen konnte er schließlich im Stadtparteivorstand am 20. Jänner auf sich vereinen. Gegenvorschlag gab es da keinen mehr.
Verjüngung
Und der neue Obmann setzt auf eine personelle Neuaufstellung der Mödlinger Volkspartei. Das Leitmotiv sei „Zukunft mit Herkunft“. Besonders stolz ist er auf den hohen Anteil an jungen Mitgliedern: Nicht nur Timo Zetek, Obmann der Jungen Volkspartei, ist vertreten, sondern vier weitere Nachwuchspolitiker. Damit stelle die junge Generation mehr als 30 Prozent aller Vorstandsmitglieder. „Ein besonderes Ausrufezeichen setzt Michal Stastny, bisher Finanzreferent der JVP, der nun diese Funktion bei uns übernimmt“, freut sich Zaunbauer.
Erster Stellvertreter Zaunbauers ist Stefan Rakowsky - schon seit geraumer Zeit im Wirtschaftsbund aktiv. „Damit unterstreichen wir den klaren Anspruch, die Wirtschaftspartei der Stadt zu sein“, betont Zaunbauer. Als zweite Stellvertreterin wählte er Raiffeisen-Bankstellenleiterin Doris Handler, die nach den Wahlen 2025 auf ihr Gemeinderatsmandat verzichtet hatte.
Danzinger weiterhin dabei
Michael Danzinger wurde zum dritten Stellvertreter gewählt Außerdem im Parteivorstand: der frühere Neos-Stadtrat György Bikich und Rechtsanwalt Johannes Stephan Schriefl. „Zukunft mit Herkunft – so sehe ich unser Team", sagt Zaunbauer. Wir können jederzeit auf die Expertise unserer Polit-Granden zurückgreifen und mit frischen, jungen Ideen gemeinsam die Zukunft gestalten.“
Inhaltlich setzt der neue Obmann auf Wirtschafts- und Sozialthemen: „Wir wollen das Wachstum der örtlichen Betriebe, die konsequente Weiterentwicklung von Bildungs- und Sozialengagements sowie den Erhalt einer gesunden und lebenswerten Stadt für alle Mödlingerinnen und Mödlinger fördern.“ Aber auch die umstrittene Parkraumbewirtschaftung sei weiterhin zentrales Thema, betont er. Zaunbauer hat in den vergangenen Monaten besonders lautstark Kritik an den von der rot-grünen Koalition vorgelegten Vorschlägen geübt.
