St. Pölten

Alarm im Einkaufszentrum: Diebe schließlich auf Autobahn gestoppt

Zwei österreichische Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ nebeneinander geparkt.
Zwei Slowaken sollen versucht haben, Kleidungsstücke zu stehlen. Eine Verkäuferin verfolgte die Täter bis zur Parkgarage.
Von Johannes Weichhart
22.01.26, 13:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Für Aufregung in einem Einkaufszentrum im Norden von St. Pölten sorgte am Mittwoch ein versuchter Diebstahl: Zwei slowakische Staatsbürger im Alter von 30 und 45 Jahren wollten mehrere Kleidungsstücke stehlen, doch die Tat scheiterte – die Ware blieb im Geschäft zurück.

Polizei löst Fall: 27-Jähriger nach Axt-Einbruch festgenommen

Eine aufmerksame Verkäuferin beobachtete den Vorfall, verfolgte die Täter bis in die Parkgarage und meldete das slowakische Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges der Polizei.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Altlengbach das Fahrzeug auf der A21 stoppen. Im Auto fanden die Beamten weitere acht neue Kleidungsstücke, deren Herkunft vor Ort nicht geklärt werden konnte. Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt, weitere Ermittlungen laufen.

Ins Gefängnis eingeliefert

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen beide Beschuldigte bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichtes Wiener Neustadt wegen Diebstahl, schwerem Diebstahl, gewerbsmäßigem Diebstahl und Hehlerei besteht.

Schuss auf Reifen bei nächtlicher Verfolgungsjagd in NÖ

Zu dem versuchten Diebstahl in St. Pölten zeigten sich beide Männer nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Einlieferung der beiden Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.

Mehr zum Thema

St. Pölten
kurier.at  | 

Kommentare