Alarm im Einkaufszentrum: Diebe schließlich auf Autobahn gestoppt

Für Aufregung in einem Einkaufszentrum im Norden von St. Pölten sorgte am Mittwoch ein versuchter Diebstahl : Zwei slowakische Staatsbürger im Alter von 30 und 45 Jahren wollten mehrere Kleidungsstücke stehlen, doch die Tat scheiterte – die Ware blieb im Geschäft zurück.

Eine aufmerksame Verkäuferin beobachtete den Vorfall, verfolgte die Täter bis in die Parkgarage und meldete das slowakische Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges der Polizei.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Altlengbach das Fahrzeug auf der A21 stoppen. Im Auto fanden die Beamten weitere acht neue Kleidungsstücke, deren Herkunft vor Ort nicht geklärt werden konnte. Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt, weitere Ermittlungen laufen.

Ins Gefängnis eingeliefert

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen beide Beschuldigte bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichtes Wiener Neustadt wegen Diebstahl, schwerem Diebstahl, gewerbsmäßigem Diebstahl und Hehlerei besteht.