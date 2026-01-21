Polizei löst Fall: 27-Jähriger nach Axt-Einbruch festgenommen

Aufmerksame Polizisten konnten in der Landeshauptstadt nun einen Kriminalfall lösen. Ein 65-jähriger Hausbesitzer aus St. Pölten entdeckte am 4. Jänner bei der Durchsicht seiner Videoüberwachung, dass in sein unbewohntes Haus eingebrochen worden war. Die Tat hatte sich bereits am Vortag, dem 3. Jänner, gegen Mittag ereignet.

Der Täter verschaffte sich laut Polizei gewaltsam Zutritt, indem er zwei Türen mit einer Axt aufbrach. In weiterer Folge durchsuchte er das Objekt.

Am 16. Jänner erkannten Beamte der Polizeiinspektion Bahnhof den mutmaßlichen Einbrecher im Rahmen einer Streifenfahrt wieder. Der Mann, ein 27-jähriger rumänischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen.

Verdächtiger teilweise geständig

Bei der anschließenden Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde er in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.