Schuss auf Reifen bei nächtlicher Verfolgungsjagd in NÖ

Eine riskante Verfolgungsjagd durch mehrere Bezirke Niederösterreichs hat mit der Festnahme eines 20-jährigen Mannes geendet. Der Lenker hatte sich einer Verkehrskontrolle entzogen und gefährdete auf seiner Flucht zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 16. Jänner.

Ausgangspunkt war gegen 23.50 Uhr im Gemeindegebiet von Pressbaum (Bezirk St. Pölten). Beamte der örtlichen Polizeiinspektion wollten den Pkw anhalten, nachdem der Lenker bei der B44 ein Rotlicht missachtet hatte.

Statt stehen zu bleiben, flüchtete der Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Nachfahrt führte über die Westautobahn und die Wiener Außenringautobahn, wobei Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreicht wurden.

Unfall bei Kreisverkehr

Der Flüchtige überholte mehrfach rechts über den Pannenstreifen und zwang andere Autofahrer zu gefährlichen Ausweich- und Bremsmanövern. Bei der Abfahrt Mayerling touchierte der Pkw eine Verkehrsleiteinrichtung in einem Kreisverkehr, setzte die Flucht jedoch trotz sichtbarer Schäden in Richtung Heiligenkreuz fort.

Kurz vor dem Ortsgebiet von Heiligenkreuz kam es zu einem weiteren Anhalteversuch. Dabei beschleunigte der Lenker erneut und steuerte sein Fahrzeug auf einen Polizeibeamten zu. Dieser gab daraufhin einen gezielten Schuss auf einen Hinterreifen des Fahrzeugs ab. Der Schuss zeigte jedoch keine unmittelbare Wirkung, die Flucht wurde fortgesetzt.