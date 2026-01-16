Niederösterreich

Doppeleinsatz in St. Pölten: Einbrecher beim Schwarzfahren verhaftet

Ein 37-Jähriger hatte einen Laptop von vorangegangenem Coup bei einem weiteren Einbruch zurückgelassen. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.
16.01.26, 09:36

Ein Einbrecher ist am Mittwoch beim Schwarzfahren in St. Pölten ertappt worden. Der 37-Jährige soll gegen 3.30 Uhr den Bewohner eines Einfamilienhauses im Schlafzimmer überrascht haben und geflüchtet sein. 

Zu Mittag wurde die Polizei zu einem Einsatz wegen eines Schwarzfahrers gerufen. Die Beamten erkannten den Mann aufgrund der Personenbeschreibung als Verdächtigen wieder und nahmen ihn fest. Der Deutsche wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Laptop sichergestellt

Im Haus des Opfers wurde ein Rucksack samt Laptop sichergestellt, den der 37-Jährige bei einem vorangegangenen Einbruch in der Umgebung gestohlen haben soll. 

Im Zuge der Ermittlungen wurde dem Verdächtigen zusätzlich eine Sachbeschädigung in einem weiteren Objekt nachgewiesen, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Der Mann verweigerte die Aussage.

