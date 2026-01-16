Doppeleinsatz in St. Pölten: Einbrecher beim Schwarzfahren verhaftet

Ein Einbrecher ist am Mittwoch beim Schwarzfahren in St. Pölten ertappt worden. Der 37-Jährige soll gegen 3.30 Uhr den Bewohner eines Einfamilienhauses im Schlafzimmer überrascht haben und geflüchtet sein.

Zu Mittag wurde die Polizei zu einem Einsatz wegen eines Schwarzfahrers gerufen. Die Beamten erkannten den Mann aufgrund der Personenbeschreibung als Verdächtigen wieder und nahmen ihn fest. Der Deutsche wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.