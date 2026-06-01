Obdachloser bei Einbruch im Bezirk Baden ertappt

Beim Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Günselsdorf (Bezirk Baden) wurden am Freitag in den frühen Morgenstunden unter anderem eine Sonnenbrille und Bargeld gestohlen. Als der Täter jedoch auf einen Bewohner traf, ergriff er die Flucht.

Polizisten der Inspektion Günselsdorf konnten ihn im Zuge einer Fahndung kurze Zeit später noch im Ort festnehmen. Es handelt sich um einen 29-jährigen österreichischen Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz.