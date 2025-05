„Nur mehr wenig Zeit“: Spender sollen Kulturlandschaft retten

Engelbert Wieser, Obmann der Vereinigung Streuobsterhaltung Mostviertel, ruft nun in einem Appell zu Spenden auf, um für die Bäume die rettenden Verjüngungsschnitte in den Baumkronen zu ermöglichen. Das handwerklich anspruchsvolle Ausschneiden des alten Geästs wäre für die oft 200 Jahre alten Bäume lebensrettend, so Wieser.

Studien

Wissenschaftliche Untersuchungen bei etlichen Hundert bereits gepflegten Bäumen belegen die Erfolgsaussicht – der KURIER berichtete. "Der Verjüngungsschnitt ist erfolgreich, aber wir müssen jetzt die Geschwindigkeit bei den Behandlungen Jahr für Jahr massiv erhöhen“, so Wieser. In fünf bis zehn Jahren schließe sich das Zeitfenster und die Baumdenkmäler stürben ab, prognostiziert er.