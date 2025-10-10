„Nur der harte Kern der Wirte bleibt übrig“

Es sind eine Fülle von Einflüssen, die weiterhin dazu beitragen, dass sich das Wirtshaussterben in den Dörfern Niederösterreichs fortsetzt. Dennoch besteht in der heimischen Gastroszene kein Grund zu übertriebenem Trübsalblasen. Vor allem im urbanen Bereich herrscht reges Treiben. Das Angebot für Gäste wird breiter, vielfältiger und individueller, berichten Vertreter aus der Wirtschaftskammer.

"Die Leute gehen weiterhin gerne gut essen und feiern ihre Feste in den Gasthäusern. Zum Glück gibt es doch auch noch viele Betriebe, die das anbieten können“, sagt Dietmar Schöner. Der Chef eines familiären Wirtshausbetriebs in Mank mit zehn Mitarbeitern ist Niederösterreichs neuer Wirtesprecher.