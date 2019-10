Nun fix: Hofer schließt Großlager im Bezirk Melk mit 300 Mitarbeitern

Der Lebensmitteldiskonter Hofer schließt per Ende März 2020 seine Zweigniederlassung und das Großlager im Loosdorf (Bezirk Melk) mit rund 300 Beschäftigten. Das Unternehmen bestätigte einen entsprechenden Online-Bericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). Alle Mitarbeiter in Loosdorf können laut Firmenangaben in eine andere Zweigniederlassung in Österreich wechseln.

"Um die Logistik der HOFER KG auch zukünftig optimal aufzustellen, hat das Unternehmen nun entschieden, die Zweigniederlassung Loosdorf mit Ende März 2020 aufzulösen", teilte der Lebensmitteldiskonter am Freitag in einer Aussendung mit. Die an Loosdorf angeschlossenen Hofer-Filialen würden auf die umliegenden Zweigniederlassungen und Großlager in Trumau ( Niederösterreich), Stockerau ( Niederösterreich) und Sattledt ( Oberösterreich) verteilt.

Hofer hat nach eigenen Angaben den Betriebsrat vorab über die Verlagerungspläne informiert. Verhandlungen für einen Sozialplan laufen derzeit.