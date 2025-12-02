NS-Andenken gehortet und Nazi-Tattoos: 24 Monate Haft

Im rechtsextremen Lager einschlägig bekannte Tätowierungen auf seinen Unterarmen hatte ein 48-jähriger Arbeitsloser aus dem Bezirk Amstetten am 5. Mai dieses Jahres in einem Zug auf der Südbahn-Linie entblößt. „Meine Ehre heißt Treue“ und „Blut und Ehre“ war dort zu lesen. Bei einem Handgemenge mit Polizisten verletzte der 48-Jährige einen Beamten.

In seiner Geldbörse fand man dann unter anderem eine Bleistiftzeichnung eines Hakenkreuzes, eine Kette mit SS-Anhänger, einen Schlüsselanhänger mit Totenkopf sowie ein Feuerzeug mit den Initialen AH. In seiner Wohnung stieß der Verfassungsschutz dann außerdem auf SS-Anstecknadeln, Hitler-Bilder, Fahnen und weitere NS-Devotionalien sowie Kriegsmaterial.