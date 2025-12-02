Prozess

NS-Andenken gehortet und Nazi-Tattoos: 24 Monate Haft

Ein Angeklagter vor Gericht
48-jähriger Arbeitsloser zeigte rechtsextreme Tätowierungen in einem Zug und verletzte bei einem Handgemenge einen Polizisten.
Von Stefan Jedlicka
02.12.25, 19:48
Kommentare

Im rechtsextremen Lager einschlägig bekannte Tätowierungen auf seinen Unterarmen hatte ein 48-jähriger Arbeitsloser aus dem Bezirk Amstetten am 5. Mai dieses Jahres in einem Zug auf der Südbahn-Linie entblößt. „Meine Ehre heißt Treue“ und „Blut und Ehre“ war dort zu lesen. 

Bei einem Handgemenge mit Polizisten verletzte der 48-Jährige einen Beamten.

Straftäter lauerte der Ex auf: Schüsse bei Polizeieinsatz in NÖ

In seiner Geldbörse fand man dann unter anderem eine Bleistiftzeichnung eines Hakenkreuzes, eine Kette mit SS-Anhänger, einen Schlüsselanhänger mit Totenkopf sowie ein Feuerzeug mit den Initialen AH. 

In seiner Wohnung stieß der Verfassungsschutz dann außerdem auf SS-Anstecknadeln, Hitler-Bilder, Fahnen und weitere NS-Devotionalien sowie Kriegsmaterial.

Wieder Bankomat gesprengt: Kriminelle flüchteten ohne Beute

Den Vorwurf der nationalsozialistischen Wiederbetätigung bestritt der Mann dennoch. Gesammelt habe er die Gegenstände aus historischem Interesse.

Urteil ist rechtskräftig

Das rechtskräftige Urteil: 24 Monate, davon 18 bedingt, Weisung und Bewährungshilfe. Vom Vorwurf der Widerstand gegen die Staatsgewalt wurde der 48-Jährige freigesprochen. 

Mehr zum Thema

Wiener Neustadt Amstetten
kurier.at, haipa  | 

Kommentare