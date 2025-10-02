Auszeichnung: Niederösterreicher ist bester Notrufdisponent Europas

Sie sind meist der erste Kontakt für hilfesuchende Menschen in Notsituationen: Die Notruf-Disponenten von Rettung, Feuerwehr oder Polizei. Sie bewerten die Anrufe, alarmieren und koordinieren die Einsatzkräfte oder unterstützen Ersthelfer am Telefon. Es ist also eine besondere Auszeichnung, die der Niederösterreicher Daniel Schier kürzlich erhalten hat. Der 34-Jährige wurde bei der Euro Navigator, einer Fachkonferenz für die Notrufdisposition von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Turin (Italien), von der International Academy of Emergency Dispatch (IAED) als "Dispatcher of the Year 2025" ausgezeichnet. Ein Kollege, der Disponent Markus Eisenbauer, wurde ebenfalls nominiert.

Vom "Notnagel" zum Traumberuf Seit zehn Jahren ist Schier bei Notruf Niederösterreich beschäftigt. Dabei stand Notruf-Disponent ursprünglich nicht am Karriereplan des jungen Mannes aus Klein-Harras (Bezirk Gänserndorf). Ursprünglich hatte Schier ein Studium begonnen, doch das sei letztendlich nichts für ihn gewesen, erzählt der Disponent dem KURIER. Also musste rasch ein Job her. Und weil Schier bereits ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig war, griff er bei der Stelle im Team des Notruf Niederösterreich zu. "Der Anfangsgedanke war, das ein bis zwei Jahre zu machen, um Geld zu verdienen." Doch es kam anders. Rasch qualifizierte er sich weiter. "Vor einem Jahr bin ich Schichtleiter geworden", erzählt er. Die Auszeichnung ist nun der Höhepunkt seiner Karriere.

Doch der Job ist nichts für jeden. "Man muss definitiv stressresistent sein", sagt der Disponent. Auch eine dicke Haut brauche es, wenn man mit Menschen in Ausnahmesituationen zu tun hat. Und man müsse multitaskingfähig sein, mit "Gespür und Gefühl" mit den Menschen umgehen. "Es braucht eine ausgeprägte Menschlichkeit." Baby gerettet Hunderte Einsätze wickelte Schier nach diesem Motto in den vergangenen zehn Jahren ab, doch einer hat sich besonders bei ihm eingebrannt. Im Oktober vergangenen Jahres erlitt die acht Monate alte Mara am Bahnhof Bruck/Leitha einen Herz-Kreislauf-Stillstand. "Ich war Supervisor und konnte so koordinieren, dass das Kind vor Ort reanimiert werden konnte", berichtet Schier stolz. Das Baby wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Wiener Spital geflogen und erholte sich vollständig.