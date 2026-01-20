Notruf NÖ zieht Bilanz: 2025 gab es 1,7 Millionen Kontakte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Notruf Niederösterreich hat im Jahr 2025 fast 1,7 Millionen Kontakte registriert. Einen Rückgang gab es bei den Notarzteinsätzen. Die Anzahl der Gesundheitsberatungen nahm um sieben Prozent auf knapp 100.000 zu, wurde anlässlich einer Pressekonferenz am Dienstag Bilanz gezogen. "Nicht jeder Anruf braucht ein Krankenhaus - aber jeder Mensch braucht die richtige Versorgung", betonte Christian Fohringer, Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich.

Patientensteuerung beginne am Telefon, hielt Fohringer fest. Hier werde frühzeitig eingeschätzt, welche Form der Versorgung tatsächlich nötig ist. Gerade außerhalb der Ballungszentren brauche es Strukturen, die rasch entscheiden, welche Hilfe notwendig ist und wie sie am effizientesten organisiert werden kann, betonte Landesrätin Eva Prischl (SPÖ). Wie oft Notärzte alarmiert wurden Die gezielte Steuerung wirke sich direkt aus. Bei 44.000 Vorfällen wurden im Vorjahr Notärzte alarmiert. Hier gab es ein Minus von rund vier Prozent, bei gleichbleibender Zahl an Notfallrettungseinsätzen. "Notärztinnen und Notärzte stehen damit dort zur Verfügung, wo sie wirklich gebraucht werden", betonte Prischl. Notruf Niederösterreich setze den Grundsatz "Digital vor ambulant vor stationär" um, der in einem modernen Gesundheitssystem nötig sei, hob Landesrat Martin Antauer (FPÖ) hervor.

Mit exakt 1,688.602 lag die Zahl der Kontakte 2025 niedriger als im Jahr davor (1,892.918). Rund 1,3 Millionen davon erfolgten telefonisch, die Zahl der Online-Kontakte etwa über Chatservices und elektronische Transportanmeldungen stieg auf knapp 383.000. Weniger Transporte Während die Zahl der Krankentransporte um etwa zehn Prozent auf um die 715.000 zurückging, blieben die Rettungseinsätze mit rund 383.000 nahezu konstant. Die Leitstellenärztinnen und -ärzte sind seit dem Vorjahr rund um die Uhr im Dienst, sie betreuten 4.280 Einsätze telemedizinisch.