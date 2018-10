Notruf-Leitstelle NÖ übte Szenarien für Blackouts

Wenn der Strom ausfällt, steht das digitale Leben still. Damit eine der sensibelsten Stellen in Niederösterreich auch im absoluten Ausnahmezustand funktioniert, übten – erstmals landesweit – 35 Mitarbeiter von „ Notruf 144 Niederösterreich“ am Dienstag alle wichtigen Notfall-Szenarien. Denn auch bei Katastrophen und Bedrohungen muss ein Alarmierungsbetrieb für die Blaulicht- und Rettungsorganisationen ununterbrochen garantiert sein.