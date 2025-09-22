Reduktion der Notarzt-Standorte in NÖ: Wer kommt im Notfall?

Im Rahmen des „Gesundheitsplan 2040+“ kommt es nicht nur bei den Krankenhäusern zu einer Umstrukturierung. Auch die notärztliche Versorgung in Niederösterreich ist betroffen. Künftig wird es damit nur noch 21 statt bisher 32 Stützpunkte mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) geben.

Die elf Standorte, die kein NEF mehr haben werden, sind: Aspang (Bezirk Neunkirchen), Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf), Groß Gerungs (Bezirk Zwettl), Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha), Klosterneuburg (Bezirk Tulln), Pöggstall (Bezirk Melk), Purkersdorf (Bezirk St. Pölten), Raabs (Bezirk Waidhofen an der Thaya), Retz (Bezirk Hollabrunn), Waidhofen an der Ybbs und Ybbs (Bezirk Melk). Hier sollen zukünftig Notfallrettungen tätig sein, die mit hochqualifizierten Notfallsanitätern betrieben werden. Auch die Flugrettung an den Hubschrauberstützpunkten soll ausgeweitet werden. Trotzdem gibt es vor allem in den betroffenen Gemeinden Widerstand. Viele sorgen sich um die Versorgung.

Ein Ort am Wort Das Rettungswesen wird also umgebaut, aber wer kommt künftig im Notfall? Zu dieser Frage ist der ORF Niederösterreich am kommenden Donnerstag, 25. September, um 19. 30 Uhr mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) zu Gast. Jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen, um vor Ort Fragen zu stellen oder die eigene Meinung darzulegen.