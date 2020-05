NÖ: Zwergohreule wurde in Privatgarten erschossen

Die Zwergohreule starb durch einen Durchschuss. Das zeigen laut der Organisation "BirdLife Österreich" die Untersuchungen, die bisher an dem Tier durchgeführt wurden. Der erschossene Vogel wurde am Freitag vor einer Woche von Kindern in einem Privatgarten im Bezirk Neunkirchen unter seinem Brutbaum gefunden.

Dort hatte sich das Tier im Frühjahr auf einem Grund mit Altbaumbestand zur Balz niedergelassen.