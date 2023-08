NÖ: Zwei Verletzte aus brennendem Tiertransporter gerettet

Zwei Verletzte und eine über fünf Stunden lange Sperre der Fahrbahnrichtung Wien waren Sonntagabend die Folge eines schweren Lkw-Unfalls auf der A1 im Bezirk Amstetten. Kurz nach 2 Uhr in der Früh wurde die Autobahn nach einem umfassenden Einsatz der Rettungskräfte wieder freigegeben.

Ein Großraumtransporte, für Pferde, der unbeladen war, kam gegen 20.30 Uhr ins Schleudern und stürzte gegen 20.30 Uhr im Bereich von Haag um. Möglicherweise hatte ein Reifenplatzer zu dem Unfall geführt. Das Fahrzeug kam jedenfalls quer zur Fahrbahn zu liegen und begann zu brennen. Die zwei Insassen, ein laut APA ungefähr 50-jähriger Mann und eine Frau unbekannten Alters, wurden von einer Gruppe von Ersthelfern rechtzeitig aus der Fahrerkabine gerettet. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Spektakulärer Brand

Der Feuerschein und die mächtige Rauchwolke des brennenden Fahrzeuges waren weithin zu sehen, berichten Einsatzorganisationen in ihren Internetberichte. Am nachfolgenden Rettungseinsatz waren Notruf Niederösterreich zufolge zwei Rettungsfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber und ein Notarzteinsatzfahrzeug beteiligt. Die beiden Verletzten wurden ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Zur Brandbekämpfung wurden von der Bezirksalarmzentrale Amstetten die Feuerwehren Haag und St. Valentin zum Einsatzort gerufen. Die Feuerwehr Amstetten rückte zur Bergung des ausgebrannten Fahrzeugs mit dem Kranfahrzeug an.