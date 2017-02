NÖ: Zirkusartistin vier Meter in die Tiefe gestürzt

Bei der Abschlussübung für eine Zirkusvorstellung ist es Donnerstagnachmittag am Volksfestplatz in Wieselburg, Bezirk Scheibbs, zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 28-jährige Artistin war vier Meter in die Tiefe gestürzt und erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 15 Uhr wollte eine 28-jährige Artistin in der Manege auf einem Seil in vier Metern Höhe mit dem sogenannten "Netz" ungesichert ihre Abschlussübung proben. Aus noch unbekannter Ursache verlor die Frau ihren Halt und stürzte zu Boden. Ein Zirkusmitarbeiter hatte den Vorfall beobachtet und sofort die Rettungskräfte verständigt. Die Frau wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus Amstetten eingeliefert.