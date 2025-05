Traktorbande nutzte das Ende der Grenzkontrollen

Zum Abtransport der Geräte verwendeten sie den Anhänger eines Kunden, der auf dem Firmenareal abgestellt war. Der gestohlene Anhänger wurde Tage später circa eineinhalb Kilometer vom Tatort in Gaaden entfernt an einer Holzverladestelle im Wald entdeckt, bestätigt Firmenchef Hermann Sederl .

Die Gangster haben, wie berichtet, in der Nacht auf Mittwoch, 21. Mai, in die bekannte Landtechnik-Firma Sederl eingebrochen und neben den fabriksneuen und sündteuren Traktoren an die 50 Motorsägen, Häcksler, Heckenscheren sowie Garten- und Baugeräte gestohlen.

Feuerwehr heimgesucht

Weiter geht indes auch die Serie an Einbrüchen in nö. Feuerwehrhäuser. Nachdem unbekannte Täter im April fünf Feuererwehrhäuser in den Bezirken Baden und Bruck an der Leitha heimsuchten, schlugen die Kriminellen am Wochenende in Trumau (Bezirk Baden) zu.

Nach einem Einsatz am Sonntag entdeckten Feuerwehrmitglieder, dass in das Verwaltungsbüro eingebrochen wurde und neben Bargeld auch diverse Wertgegenstände fehlten. Die Täter richteten durch das Aufbrechen von Türen erheblichen Schaden an.