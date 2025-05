Filmreifer Traktor-Coup: Einbrecher verunglückten auf der Flucht

Die Täter hatten bei der Aktion einen schweren Unfall mit einem der entwendeten Traktoren. Sie manövrierten das teure Gerät in einen Straßengraben.

Mehrere fabriksneue Traktoren , Motorsägen, Heckenscheren und andere Geräte hat eine Einbrecherbande in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Wiener Neustadt bei einem filmreifen Coup mitgehen lassen. Der angerichtete Schaden beträgt rund eine halbe Million Euro .

"Uns wurden brandneue Traktoren gestohlen. Außerdem eine Vielzahl an neuen und gebrauchten Motorsägen, Freischneidern, Motorsägen-Schwertern von Husqvarna, Blasgeräte, Saughäcksler, Hochentaster und Heckenscheren, sowie Hochdruckreiniger von Nilfisk", erklärt Firmenchef Hermann Sederl.

Mit einem Zeugenaufruf in Sozialen Medien bat der Chef der bekannten Landtechnik-Firma Sederl in Gaaden am Fuße der Hohen Wand Mittwochfrüh die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die unbekannten Täter waren gegen Mitternacht in die Landmaschinen-Firma eingedrungen. Ein Überwachungsvideo des Betriebes nahm die gesamte Aktion auf.

Besonders auffälliger Traktor

Besonders bitter: Die Täter ließen auch drei nagelneue Traktoren mitgehen. Zwei Stück der Marke "Case IH Farmall 75 C" sowie ein Hochleistungstraktor "Steyr 4090 Plus". "Dieses Modell ist brandbeu am Markt und besonders auffällig", erklärt der Firmenchef.

Mit einem 120.000 Euro teuren Steyr-Traktor stürzten sie auf der Flucht in einen Straßengraben. Sie ließen das teure Gefährt schwer demoliert zurück. "Zum Glück ist es eine Fundgrube für die Tatortermittler des Landeskriminalamtes. Es wurden Blutspuren und Haare sichergestellt", sagt Sederl. Der Fahrer dürfte sich bei dem Unfall schwer verletzt haben.

Die Täter dürften die schweren Traktoren abseits des Firmengeländes auf Tieflader oder Lkw geladen haben und damit geflüchtet sein. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Die Spurensicherung hatte am Tatort in Gaaden am Mittwoch alle Hände voll zu tun.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise in dem Fall an jede Polizei-Dienststelle.