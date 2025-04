Einbrecher rissen schlafenden Feuerwehrmann aus dem Schlaf

Fünf Feuerwehrhäuser in Niederösterreich sind binnen eines Monats von Einbrechern heimgesucht worden. Die Tatorte befinden sich in Reisenberg (Bezirk Baden) und Götzendorf, Moosbrunn, Ebreichsdorf sowie Gramatneusiedl (Bezirk Bruck a. d. Leitha), teilte die Landespolizeidirektion auf Anfrage mit. An zwei der Örtlichkeiten wurde erst jüngst zugeschlagen.

In der Nacht auf 13. März war die Freiwillige Feuerwehr Reisenberg das Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 29. bzw. 31. März bis zum 2. April wurden die Feuerwehrhäuser in Götzendorf und Moosbrunn heimgesucht. In der Nacht auf Mittwoch waren die Täter, die es ausschließlich auf Bargeld abgesehen haben dürften, in Ebreichsdorf und Gramatneusiedl aktiv.

Verstärkte Streifentätigkeit

Aufgrund der Häufung der Einbruchsdiebstähle würden Feuerwehrhäuser im Zuge des Streifendienstes besonders überwacht, ließ die Polizei wissen.

In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich Täter über ein angrenzendes Waldstück Zugang zur Rückseite des Feuerwehrhauses Ebreichsdorf und versuchten zunächst eine Tür zur Fahrzeughalle aufzubrechen – jedoch ohne Erfolg.