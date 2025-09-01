Noch mehr Ökostrom: Sieben neue Windräder in Weinviertler Windpark

Im Windpark Paasdorf drehen sich nun um sieben Windräder mehr: Im Herbst 2023 haben die Bauarbeiten für weitere Windkraftanlagen begonnen, jetzt wurde das Gemeinschaftsprojekt von EVN und "ImWind" feierlich eröffnet.

Ökostrom für 29.000 Haushalte Mit 40,2 Megawatt Gesamtleistung können die neuen modernen Windkraftanlagen 29.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen. Alleine durch diesen Windpark können rund 53.000 Tonnen CO 2 jährlich eingespart werden, was dem jährlichen Ausstoß von rund 21.700 Pkw entspricht. An die 350 Besucher wollten den Windpark hautnah erleben, denn beim Eröffnungsfest wurde bei Kranfahrten ein spektakulärer Ausblick auf die Anlagen geboten. Außerdem gab es bei geführten Besichtigungen Einblicke in die Welt der Windräder.

Windpark Paasdorf Gemeinschaftsprojekt EVN und ImWind

Sieben Windkraftanlagen (insgesamt 40,2 MW)

Baustart September 2023

Inbetriebnahme Jänner 2025

Strom für rund 29.000 Haushalte

Jährliche CO2-Einsparung rund 53.000 Tonnen (entspricht Ausstoß von rund 21.700 Pkw)

Für Landtagsabgeordneten Manfred Schulz (ÖVP) steht das Projekt exemplarisch für die ambitionierten Ziele des Landes: "Niederösterreich setzt konsequent auf heimische, saubere Energiequellen." Er wies darauf hin, dass die Windkraftproduktion bis 2035 durch Repowerings (Erneuerung und Modernisierung bestehender Kraftwerke) und neue Anlagen in Niederösterreich verdreifacht werden soll. "Mit dem neuen Windpark in Paasdorf produzieren wir Strom sicher und umweltfreundlich", ist Schulz überzeugt. Mistelbach und Paasdorf setzen auf Windenergie Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll betont die lokale Bedeutung des Windparks: "Mistelbach und Paasdorf setzen schon seit Jahren auf Windkraft. Deshalb freuen wir uns sehr über die Erweiterung des Windparks, welche zugleich den nächsten Schritt in eine lebenswerte Zukunft der jetzigen und kommenden Generationen bedeutet.“

Unabhängig von Strommärkten Die Projektpartner von ImWind zeigen sich ebenfalls erfreut über die erfolgreiche Umsetzung: "Die Gemeinde Paasdorf, EVN und ImWind verbindet eine lange Partnerschaft. Es freut mich ausgesprochen, dass wir heute diesen Windpark gemeinsam mit der Bevölkerung eröffnen können. Durch Projekte wie dieses schaffen wir nachhaltige Wertschöpfung in der Region und machen uns langfristig unabhängig von internationalen Strommärkten."