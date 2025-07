Neuer Windpark in Spannberg: "Vorzeigebeispiel für nachhaltige Zukunftsprojekte"

Zählt man diesen Erstausbau des Windparks "Spannberg IV" bereits dazu, sind es 37 Windräder , die heuer in Niederösterreich neu errichtet werden, so die Prognose der IG Windkraft für das heurige Jahr (Stand: Februar 2025). Geplant ist die Fertigstellung in den Bezirken Zwettl (6 Windkraftanlagen), Wiener Neustadt (3), Bruck/Leitha (9), Mistelbach (9), Gänserndorf (7) und Baden (3).

"Das Längste bei der Entstehung eines Windparks sind immer die Genehmigungsprozesse", erklärt W.E.B-Sprecherin Gerhild Grabitzer auf KURIER-Nachfrage. Die tatsächlichen Bauarbeiten inklusive Rückbau sind, wie in Spannberg, meistens innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Danach folgen einige Tests, ein Probebetrieb und dann wird bereits Strom produziert. "Von der Projektidee zur ersten Kilowattstunde haben wir in Österreich eine durchschnittliche Dauer von neuen Jahren", weiß die Sprecherin.

Danach standen Spiel, Spaß und Schraubenwurf an, denn die W.E.B sorgte für ein buntes Rahmenprogramm bei dem Fest: Bei Kranfahrten konnten die Besucher die Region aus bis zu 80 Metern Höhe bestaunen, zudem wurden Führungen in den Turmfuß der Anlagen angeboten.

Einblick ins Innenleben eines Windrads

Dort gaben Techniker der W.E.B Einblicke in das Innenleben der Windräder. Ein unterhaltsames Highlight des Festes war der Schraubenweitwurf. Hier versuchten die Teilnehmer eine Schraube, die mehrere Kilo schwer war, möglichst weit zu werfen. Für die kleinsten Gäste gab es das Kinderprogramm „Wilder Wind“ mit Bastelstation, Riesenseifenblasen und Hüpfburg.

W.E.B-Vorstand Florian Müller betonte die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde: „Uns als W.E.B verbindet mit Spannberg eine langjährige, äußerst konstruktive Partnerschaft, für die wir sehr dankbar sind. Spannberg ist für mich ein Vorzeigebeispiel, wie durch Vertrauen und Miteinander nachhaltige Zukunftsprojekte entstehen können.“

Wind- und Sonnenstrom dort erzeugen, wo er gebraucht wird

Für die WEB Windenergie AG ist Spannberg bereits die vierte Inbetriebnahme eines Windparks in Österreich in diesem Jahr. Das Unternehmen mit Sitz im Waldviertel sieht in der Energiewende große Wertschöpfungspotenziale für die Regionen. Wind- und Sonnenkraft erzeugen Strom dort, wo er gebraucht wird – und genau dort bleibt auch die Wertschöpfung: Pro installiertem Megawatt Windkraft entstehen laut Müller rund eine Million Euro an regionaler Wertschöpfung.