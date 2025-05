Energie-Landesrat Pernkopf: "Die Strompreise müssen runter"

Vollkasko-Netzausbau

Dieses System, wie die Netzkosten zustande kommen, ist alt – und kompliziert: Grob vereinfacht melden die Elektrizitätsversorger (EVUs) bei der E-Control (Regulierungsbehörde für die Elektrizitätswirtschaft) ihre prognostizierten Kosten für den Netzausbau ein. Die E-Control prüft dann, ob die Kosten korrekt und nötig sind, und verordnet die neuen Netzkosten für alle – so verteuerten sich 2025 die Netzentgelte für Haushalte im Schnitt um 23,1 Prozent – aber eben unterschiedlich nach Bundesland.

„Das heißt auch, in Österreich wird ein Vollkasko-Netzausbau praktiziert. Die EVUs und die E-Control schaffen an, und die anderen müssen es zahlen, ohne kostendämpfende Effekte zu haben“, sagt Pernkopf. „Das Ziel muss aber sein: so viel Netzausbau wie nötig, so wenig Kosten wie möglich. Die Strompreise müssen runter.“

Eine Kostenreduktion bei den Netzentgelten von 30 Prozent sei „locker möglich“, sagt er und erinnert daran, dass Wirtschaftsforscher regelmäßig darauf hinweisen, dass die hohen Energiekosten in Österreich ein wesentliches Hemmnis für mehr Wirtschaftswachstum sind.