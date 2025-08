"Ich gelobe!": 56 Rekruten legten in Großharras ihr Gelöbnis ab

56 Rekruten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule aus Langenlebarn (Bezirk Tulln) waren es, die ein "Ich gelobe" über den Sportplatz in Großharras schmetterten. In der Gemeinde im Bezirk Mistelbach fand nämlich die feierliche Angelobung statt. Das freute Bürgermeisterin Sonja Platzer besonders, denn: "Die letzte Angelobung ist 19 Jahre her."