NÖ-Wein wurde großer Hit in China

Martin Kohl ist ein Name, den man sich merken sollte. Denn dem erst 22-jährigen Winzer aus Hohenruppersdorf im Weinviertel gelang etwas, wovon viele Weinproduzenten träumen. Sein " Weinviertel DAC Kittl" wurde beim " China Wine Award" (CWA) in Hongkong diese Woche mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Kohl ist der einzige Österreicher, der diesmal diese hohe Auszeichnung schaffte. Bei der CWA werden in der Regel Weine entdeckt, die große Hits in China werden.

Der Grüne Veltliner stammt von 50 Jahre alten Weinstöcken, besticht durch sein einladendes Bukett und seine vielschichtige Würze. "Es macht sehr viel Spaß mit den alten Reben zu arbeiten, weil viel Potenzial und Struktur im Wein steckt", erzählt der Jungwinzer. Er ist Absolvent der Weinbauschule Krems und praktizierte u. a. in den USA und in Neuseeland.