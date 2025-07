Streit eskalierte im Waldviertel: Frau sticht auf Mann ein

Blutig geendet hat in der Nacht auf Donnerstag ein Familienstreit in einer Wohnung im Waldviertel.

Im Zuge eines Streits mit ihrem Mann hat eine 53-jährige kenianische Staatsbürgerin in Karlstein bei Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen/Thaya) die Nerven verloren. Laut Polizei steht die Frau im dringenden Verdacht zu einem Messer gegriffen und das Opfer schwer verletzt zu haben. Der Mann erlitt Stich- und Schnittwunden am Hals und musste medizinisch versorgt werden.

Die 53-Jährige wurde von einer Polizeistreife festgenommen und nach den Einvernahmen in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Das Landesgericht Krems muss über die Verhängung der U-Haft entscheiden. Bei dem blutigen Streit soll die 53-jährige versucht haben ihrem Partner die Bankomatkarte abzunehmen und an den PIN-Code zu kommen. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.