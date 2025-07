Dramatischer Vorfall in NÖ: Stier greift Landwirt im Stall an

Ein tragischer Zwischenfall ereignete sich am späten Mittwochabend in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Gemeindegebiet von St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk).

Ein 69-jähriger Landwirt wurde von einem Stier schwer verletzt, als er gemeinsam mit seiner Ehefrau gegen 22.45 Uhr im Stall nach dem Rechten sehen wollte.