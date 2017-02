NÖ: Vier Drogenhändler in Baden geschnappt

Beim Versuch, zehn Kilogramm Cannabiskraut zu verkaufen, sind vier Verdächtige in Baden festgenommen worden. Das sichergestellte Suchtgift repräsentierte einen Verkaufswert von 80.000 Euro. Den bereits im November 2016 erfolgten Festnahmen waren umfangreiche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt vorangegangen, resümierte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.

Wohnsitze

Zwei der Männer, albanische Staatsbürger im Alter von 19 bis 30, wohnten in Wien, die anderen hatten keinen festen Wohnsitz. Drei legten Geständnisse ab, während der vierte jegliche Tatbeteiligung leugnete. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die dortige Justizanstalt eingeliefert.