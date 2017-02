NÖ: Vier Bewohner aus brennendem Haus gerettet

Bei einem Brand in einem Wohnblock in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in der Nacht auf Dienstag sind drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht worden. Das Feuer war kurz vor 22 Uhr im ersten Stock ausgebrochen. Vier Bewohner retteten sich über den Balkon ins Freie, sie wurden von der Feuerwehr mit Steckleitern vom Flachdach in Sicherheit gebracht, berichtete die Feuerwehr.

Atemschutz

Die Flammen im Gang vor den Wohnungen wurden unter Atemschutz rasch gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Bereich im ersten Stock des Gebäudes beim Hans-Czettel-Platz stark verrußt. Vier Wohnungen, deren Türen die Feuerwehr auf der Suche nach weiteren Bewohnern aufgebrochen hatte, wurden durch den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Sie wurden nach Feuerwehrangaben bis auf weiteres behördlich gesperrt und für unbewohnbar erklärt.

Bei den Löscharbeiten standen fünf Feuerwehren mit rund 60 Mitgliedern im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.