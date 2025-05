Gegen tödliche Unachtsamkeit auf den Straßen: Kampagne soll "Kopflose" aufrütteln

Die kurze Neueinstellung am Navi, der schnelle Blick aufs Handy – und schon kracht es. Egal, ob am Steuer eines Autos, eines Fahrrads oder der beliebter werdenden E-Scooter, Ablenkung und Unaufmerksamkeit nehmen bei diesen Verkehrsteilnehmern zu. So wurden allein im Jahr 2023 in Niederösterreich 2.036 Unfälle auf diese Art und Weise verursacht.