7.500 Verletzte: 25-prozentiger Anstieg bei E-Scooter-Unfällen

Mit knapp 50 km/h raste vergangenes Wochenende ein E-Scooter-Fahrer an der Wiener Polizei vorbei - erlaubt gewesen wären mit dem Gefährt 25 Stundenkilometer. Kein Einzelfall an diesem Tag, die Polizei führte eine eigene Schwerpunktaktion gegen E-Scooter-Rowdys durch, bei der es Strafen in der Höhe von 10.650 Euro hagelte.

Dass die Raser auf zwei Rädern aber nicht nur ihr Umfeld, sondern vor allem auch sich selbst gefährden, zeigt eine aktuelle Auswertung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Dieser zufolge hat die Zahl der E-Scooter-Unfälle in Österreich im vergangenen Jahr erneut deutlich zugenommen. Die Zahl der Verletzten stieg im Jahr 2024 um 25 Prozent auf insgesamt 7.500 Personen. Damit setzt sich der seit Jahren anhaltende Trend steigender Unfallzahlen erneut fort. Seit Beginn des E-Scooter-Booms im Jahr 2019 ist die Zahl der im Spital behandelten Verletzten sogar von 1.200 auf 7.500 (plus 625 Prozent) gestiegen.