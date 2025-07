Shopping City Süd: 170 Parkplätze bekamen ein PV-Dach

Mit seinem Vorsatz ist er auf einem guten Weg: "Insgesamt überdachen wir mit dem Projekt in der Shopping City Süd bereits 3.040 Parkplätze in ganz Niederösterreich mit PV-Anlagen, die eine Leistung von 10,2 Megawatt bringen werden. Damit sparen wir wertvolle Böden, spenden Schatten in der Sommerhitze, schützen vor Niederschlag und bauen gleichzeitig die Erneuerbare Energie aus.“

"Ich will möglichst viele Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen! Unser Bundesland ist die Ökostromlokomotive Österreichs und Vorreiter beim Bodenschutz", ist er voll des Lobes für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. So soll das Land weiter unabhängig von fossilen Energieimporten gemacht werden.

Die zweite Carport PV-Anlag e der Westfield Shopping City Süd wird in etwa gleich groß sein, wie die bereits bestehende: Sie wird rund 1.300 PV-Paneele umfassen und eine Nennleistung von knapp 500 Kilowatt-Peak erreichen. "Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, was alles möglich ist, wenn die öffentliche Hand Rahmenbedingungen schafft, um Nachhaltigkeitsprojekte ökonomisch sinnvoll und ökologisch wirksam umzusetzen", so Zsolt Juhasz , General Manager der Westfield Shopping City Süd.

Mit der Montage von insgesamt 8.000 Photovoltaik-Paneelen erstreckt sich die hochmoderne Anlage über fast 14.000 Quadratmeter, dies entspricht in etwa der Größe von zwei Fußballfeldern. Darüber hinaus wurde in den letzten Jahren auch der überdachte Zugang von der Badner Bahn Station zum Center mit Photovoltaikpaneelen bestückt. In Summe produziert das Center in etwa so viel Strom, wie 150 Einfamilienhäuser pro Jahr verbrauchen.

Land NÖ fördert Überdachungen mit PV-Anlagen

Die Landesförderung für PV-Überdachungen beträgt bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdachen.

Weitere Projekte wurden unter anderem beim Megaplex St. Pölten, beim Eis-Greissler in Krumbach, beim Museumsdorf Niedersulz und in Rastenfeld umgesetzt. Weitere Parkplatzüberdachungen sind vor der Aqua Nova Wiener Neustadt, beim Schloss Luberegg, in Randegg, Wolkersdorf und eben vor der SCS Vösendorf geplant bzw. in Umsetzung.