Stromausfall: IKEA in der Shopping City Süd heute geschlossen

Ein Stromausfall hat heute, Dienstag, das Möbelhaus IKEA in der Shopping City Süd, lahm gelegt. Das Einrichtungshaus in Vösendorf (Bezirk Mödling) sei "für heute geschlossen", gibt IKEA auf seiner Homepage bekannt. "An der Behebung des Problems wird bereits mit Hochdruck gearbeitet. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, informieren wir euch umgehend."

Und man verweist auf den funktionierenden Online-Shop.

"Kein großflächiges Blackout"

Nicht betroffen vom Stromausfall ist hingegen die restliche SCS, nur zum Teil die Gemeinden Vösendorf und Brunn am Gebirge. "Aber nur in einigen Straßenzügen, es ist kein großflächiges Blackout", berichtet Brunns Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) auf KURIER-Nachfrage.