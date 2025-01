Autounfall im Raum Thaya: Baby (8 Monate) blieb unverletzt

Ein acht Monate altes Baby hat laut Feuerwehrangaben am Donnerstag im Raum Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) einen Pkw-Unfall offensichtlich unverletzt überstanden.

Die 28-jährige Mutter des Mädchens war mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Die im Kfz eingeklemmte Frau wurde aus dem Auto befreit und per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen.

Baby am Rücksitz

Ereignet hatte sich der Unfall in den Vormittagsstunden auf der L8164 zwischen Niederedlitz in der Gemeinde Thaya und Göpfritzschlag in der Gemeinde Karlstein an der Thaya. Das Baby hatte sich im Auto nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos entsprechend gesichert auf dem Rücksitz befunden. Der Säugling wurde nach dem Crash zur Kontrolle in das Landesklinikum Zwettl gebracht.