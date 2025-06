Warum der Assisi-Hof mehr als ein Tierheim ist

Da wären etwa die zwei flugunfähigen Brieftauben, die nicht nur Unterschlupf, sondern im Kaninchengehege auch ganz besondere Freunde gefunden haben. Oder umzäunte Hochbeete, die nur so vor den Fressattacken der Ziegen Hanni und Nanni sicher sind.

Kein typisches Tierheim

Der Österreichische Tierschutzverein bietet auf dem Gelände auf rund 16.000 Quadratmetern noch vielen weiteren Bewohnern einen Unterschlupf. 82 Tiere leben dort derzeit. Und dann sind da natürlich noch Tierpflegerin Stephanie Lang, die den Hof seit 2023 führt, und ihre vier Kollegen.

„Es ist kein typisches Tierheim“, betont Hofleiterin Lang. Der Ursprung des Projekts liegt in Oberösterreich, wo der Assisi-Hof einst privat geführt wurde. Aufgrund behördlicher Auflagen wurde der Streichelzoo in der Stockerauer Au 2018 geschlossen. In Kooperation mit der Stadt fand der Tierschutzverein aber ein neues Gelände – und damit ein Zuhause für viele schutzbedürftige Tiere.