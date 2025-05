(K-)Ein Katzenjammer: Hochsaison bei Tierschützern

Kastration

In Schnabls Heimatbezirk habe man das Streunerkatzenproblem schon halbwegs gut im Griff, deshalb ist die 43-Jährige nun auch in anderen Bezirken mit ihrem Kastrationsprojekt aktiv – etwa in Horn oder Tulln. Das funktioniert so, dass es eine Meldung zu einer scheuen Streunerkatze gibt. Dann fängt man sie mithilfe einer Lebendfalle, bringt sie zur Kastration und lässt sie am Ursprungsort wieder frei. Ist die Katze allerdings bereits trächtig, wird sie von Schnabl mitgenommen, sie kann gebären und wenn die Kitten alleine lebensfähig sind, wird sie kastriert wieder am Fundort ausgesetzt. Von „Save Cats“ wird immer eine Futterstelle eingerichtet, wo die Tiere regelmäßig versorgt werden.