NÖ/STMK: Täter von 55 Diebstählen gefasst

Im Sommer 2015 wurden in Niederösterreich und der Steiermark vermehrt Diebstähle vermeldet. Bereits damals konnte man einen 43-Jähriger serbischen Staatsbürger fassen. Er soll Einbruchsdiebstähle in LKW-Fahrerkabinen entlang der Autobahn begangen haben. Ein weiterer Beschuldigter, ein 27-jähriger serbischer Staatsbürger, konnte darauf im vergangenen November in Wien festgenommen werden. Beide Beschuldigten sitzen derzeit in Haft. Mittlerweile sollen 16 weitere serbische Staatsbürger im Alter zwischen 21 und 52 Jahren als Mittäter ausgeforscht worden sein. Der Tätergruppe werden insgesamt 40 vollendete und sieben versuchte Einbruchsdiebstähle entlang der A1 und der A2 in Niederösterreich und der Steiermark zugeordnet sowie fünf vollendete Wohnungseinbrüche in NÖ und zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in der Steiermark.