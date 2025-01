NÖ: Sterne-Koch als Starthelfer für Restaurant „Frau Poldi“

In der zuletzt mit dem Umbau der Innenstadt immer facettenreicher gewordenen Amstettner City-Gastronomie soll künftig eine honorige Dame eine Hauptrolle spielen. "Frau Poldi“ wird das Restaurant des Traditionshotels Exel künftig als kulinarische Anlaufstelle in der Stadt heißen. Damit soll der 2018 verstorbenen Leopoldine Exel, einer Grande Dame der Amstettner Gastlichkeit, ein Denkmal gesetzt werden. Zugleich signalisiert der neue Name auch die Zeit des Um- und Aufbruchs im Viersternhotel.