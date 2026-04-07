NÖ aufgepasst: Bewerbungsfrist für gratis Interrail-Tickets startet

Ab Mittwoch, den 8. April, haben junge Menschen im Alter von 18 Jahren wieder die Chance, Europa mit dem Zug zu bereisen, ohne tief in die Taschen greifen zu müssen. „Discover EU“, eine Initiative der Europäischen Kommission, vergibt wieder gratis Interrail-Tickets - auch nach Niederösterreich.

Im letzten Jahr waren es 139 Interrail-Tickets, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bei der Aktion im Oktober ergattern konnten. Bewerbungen für die nächste Runde können noch bis zum 22. April abgeschickt werden.