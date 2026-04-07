Niederösterreich

NÖ aufgepasst: Bewerbungsfrist für gratis Interrail-Tickets startet

Von Niederösterreich in die weite Welt Europas - am 8. April beginnt die Bewerbungsfrist für Gratis-Interrail-Tickets. Teilnahmeberechtigt sind 18-Jährige.
07.04.2026, 15:11

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Drei junge Menschen mit Gepäck am Bahnsteig des Wiener Hauptbahnhofs vor einem Zug.

Ab Mittwoch, den 8. April, haben junge Menschen im Alter von 18 Jahren wieder die Chance, Europa mit dem Zug zu bereisen, ohne tief in die Taschen greifen zu müssen. „Discover EU“, eine Initiative der Europäischen Kommission, vergibt wieder gratis Interrail-Tickets - auch nach Niederösterreich. 

Im letzten Jahr waren es 139 Interrail-Tickets, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bei der Aktion im Oktober ergattern konnten. Bewerbungen für die nächste Runde können noch bis zum 22. April abgeschickt werden. 

Ermäßigungen inkludiert

Gewinnerinnen und Gewinner der Aktion bekommen die Möglichkeit, zwischen dem 1. Juli 2026 und dem 30. September 2027 bis zu 30 Tage lang durch Europa zu reisen. Neben dem kostenlosen Zug-Ticket erhalten die Jugendlichen auch eine Discover-EU-Jugendkarte. Diese inkludiert Ermäßigungen, etwa für Kulturbesuche, Lernaktivitäten, Sport, Nahverkehr, Unterkunft und Verpflegung. 

Vier Menschen (Helena Sokic, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stefanie Kern und Josef Kern (v.l.)) stehen lächelnd nebeneinander auf einem Bahnsteig neben einem roten Zug.

Helena Sokic, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stefanie Kern und Josef Kern (v.l.)

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Dementsprechend groß ist auch der Andrang auf die Tickets, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die kostenlosen Interrail-Tickets sind gefragter denn je und Niederösterreichs Jugendliche nutzen diese Möglichkeit besonders aktiv. Seit 2018 konnten bereits 1.738 junge Menschen aus unserem Bundesland Europa auf diese Weise entdecken und erleben.“

Zu der Bewerbung geht es hier: DiscoverEU | Europäisches Jugendportal

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