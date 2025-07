Amstettner "Sommernacht in Weiß" wetterbedingt abgesagt

Ein Sommertraum mit netter Unterhaltung für Jung und Alt, im besten Fall in weißer Kleidung, sollte es Freitagabend werden. Doch weil sich die Wetterprognosen für das Wochenende nur langsam wieder in sommerliche Gefilde bewegen, wurde in Amstetten die für morgen geplante Sommernacht in der Rathausstraße kurzerhand verschoben.