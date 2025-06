Amstetten: Projekt für mehr Polizeipräsenz am Bahnhof

„Unser Ziel ist es, die Stadtpolizei direkt am Bahnhof zu verankern.“ In enger Abstimmung mit den ÖBB will die Stadt nun konkrete Schritte setzen, um dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr Sicherheit nachzukommen.

Vonseiten der ÖBB gibt es Unterstützung. Gebietsleiter Christian Reisinger betont: „Die sichere Nutzung unserer Infrastruktur ist für uns von zentraler Bedeutung.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Amstetten sei bereits seit Längerem eng und konstruktiv.