NÖ sichert sich 80.000 zusätzliche Grippeimpfdosen

„Experten gehen davon aus, dass die Influenza das Risiko für eine schwere COVID-19-Verlaufsform erhöht. Das Land NÖ hat sich deshalb entschlossen, Grippeimpfstoffe für Risikogruppen, chronisch Kranke, rezeptgebührenbefreite Personen, die Altersgruppe 65 plus sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobiler Pflegedienste kostenlos zur Verfügung zu stellen“, begründeten Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landesrat Martin Eichtinger am Mittwoch den Kauf von zusätzlich 80.000 Grippeimpfstoffen für die niederösterreichische Bevölkerung.

Diese sollen vor allem der Versicherung öffentlich Bediensteten, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) und der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) im Rahmen einer Impfaktion des Landes Niederösterreich zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für die Impfstiche und das Impfhonorar übernehmen je nach Versicherung die Österreichische Gesundheitskasse und das Land.

Über 33.000 Impfdosen wurden zuletzt von den 636 Ärztinnen und Ärzten, die an der Grippeimpfaktion teilgenommen haben, bestellt und verimpft. Die restlichen 47.000 Dosen aus dem Kontingent werden über die Apotheken an jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gratis verteilt, die sich bei den Apotheken angemeldet und ihr Interesse an einer Influenzaimpfung bekundet haben.

Jede der 240 Apotheken in Niederösterreich erhält im Schnitt rund 196 Impfstoffdosen. Damit soll die Nachfrage so gut es geht gedeckt sein. Das Kinderimpfprogramm sowie die Verimpfung in den Landeskliniken und den Pflege- und Betreuungszentren wurde bereits in den vergangenen Wochen abgeschlossen.