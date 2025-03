NÖ: Sechs verdächtige Pakete abgestellt, Verdächiger ausgeforscht

Nach einem Polizei-Großeinsatz wegen am Hauptplatz in Amstetten abgestellter Pakete am 2. Oktober des Vorjahres ist ein 66-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht worden. Der österreichische Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Verdachts der Nötigung angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion NÖ mit.