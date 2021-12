NÖ: Projekt hilft beim Wiedereinstieg ins Berufsleben

Als Elke Schiedlbauer aus Pölla im Bezirk Zwettl Mutter wurde, änderte sich ihr Leben. Zehn Jahre lang widmete sich die heute 43-Jährige ausschließlich der Erziehung ihres beeinträchtigten Sohnes und ihrer Tochter.

Im Sommer 2020 fällte Schiedlbauer schließlich eine Lebensentscheidung. Sie fühlte, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war, um ins Berufsleben zurückzukehren. Sie hatte bereits in den verschiedensten Bereichen Erfahrungen sammeln können, war bei der Post, am Bau, in der Pflege oder auch als Malerin und Anstreicherin tätig. Nun war der Wunsch immer größer geworden, auch im Beruf für andere Menschen da zu sein.

Doch der Wiedereinstieg ins Berufsleben gestaltet sich vor allem für jene, die lange nicht erwerbstätig waren, schwierig. Schiedlbauer nahm deshalb bei „Jobchance“ teil, einem Projekt, das gemeinsam vom AMS Niederösterreich und der MAG Menschen und Arbeit GmbH ins Leben gerufen wurde.